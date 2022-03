Un inno al coraggio e alle manifestazioni per la libertà deglli uomini, quello che ha lanciato Alba Parietti direttamente dal suo profilo Instagram. La nota showgirl ha preso spunto da una delle tante immagini che arrivano dalla Russia per elogiare la risolutezza di una cittadina russa. Vediamo cosa è accaduto.

NOWAR, l’appello che Alba Parietti ha fatto suo

La guerra fra Ucraina e Russia attira ovviamente l’attenzione del mondo intero, e i media offrono continui aggiornamenti sulla situazione. Nella stessa Russia la popolazione è molto preoccupata, e molte voci si levano a chiedere una risoluzione del conflitto. E’ accaduto anche durante la diretta di un telegiornale, quando una ragazza è comparsa alle spaelle della giornalosta con un cartello.

In alto troneggiava la scritta NOWAR, no alla guerra. “Quando siamo spaventati dall’esprimere dissenso – ha scritto la Parietti – dovremo confrontarci con questa ragazza russa”. La giovane invita i connazionali a fare attenzione alla propaganda ufficiale. Un atto che comporta il rischio di arresto con pene fino a 15 anni di galera, e che Alba Parietti definisce proprio “un atto di eroismo”.

La solidarietà con il popolo in guerra

Alba è molto partecipe alle sorti delle popolazioni che stanno vivendo il dramma della guerra. Sui suoi profili social riporta spesso foto e fatti in tempo reale, sentendosi vicina soprattutto alle donne: “sono le donne che dalveranno il mondo – ha scitto -, sono il seme che germoglia nell’orrore”.

Alba Parietti opinionista

Negli ultimi anni Alba è stata spesso ospite si trasmissioni televisive in qualità di opinionista. Per esempio a Storie Italiane con Eleonora Daniele e a La vita in diretta, entrambe in onda su Rai 1, o a Zona Bianca su Rete 4.

Non sono però i suoi unici impegni televisivi; l’annno scorso ha partecipato al programma di Carlo Conti Tale e quale Show, mentre per questo 2022 ha fatto parte del cast de Il cantante Mascherato, programma della collega di lunga data Milly Carlucci.