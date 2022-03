In questo articolo le mostreremo i vantaggi di usare un conto trading online demo di Forex. Imparerà cos’è un conto demo Forex, perché dovrebbe considerare di aprirne uno, come aprirlo, come impostarlo, come usarlo al meglio e molto altro!

Perché aprire un conto di trading online demo?

Sapeva che il volume globale delle transazioni in valuta ha raggiunto un livello record? A causa della volatilità dell’economia globale, sempre più persone fanno trading attivo sul mercato Forex. Tuttavia, fare trading in un mercato dove ogni giorno si scambiano più di 5 trilioni di dollari può essere molto scoraggiante all’inizio. Ecco perché il suo primo conto di forex trading dovrebbe essere un conto trading online demo.

Come aprire un Conto Trading online in 5 passi?

Il conto demo può essere aperto in pochi minuti, permettendole di iniziare a fare trading sul mercato Forex istantaneamente e senza alcun rischio finanziario.

Apra un conto di trading demo Admiral

Scarichi la nostra piattaforma di trading all’avanguardia

Si colleghi a MetaTrader 5

Installi MetaTrader 5 Ultimate Edition

Effettui il suo primo trade demo!

Guardi il video qui sotto per una Ce Este Un Cont Demo Forex?guida passo dopo passo:

Può iniziare a fare pratica subito dopo aver aperto il suo conto demo forex. Funziona come un simulatore di trading gratuito, che è inestimabile quando si inizia ad imparare il trading di forex. Le raccomandiamo di continuare a leggere questo articolo per saperne di più su cos’è un conto demo forex, i vantaggi di usarlo e il modo migliore per iniziare.

Che cosa e un Cont Demo Forex?

Come avrà capito, un conto di trading demo permette ad un trader di simulare un ambiente di trading reale – senza rischiare il capitale che vuole investire.

Questo le permette di iniziare a fare trading online gratuitamente, rapidamente e senza rischiare denaro reale.Qualsiasi trader che voglia iniziare a fare trading sul mercato Forex dovrebbe iniziare con un conto demo per scoprire il mercato Forex e abituarsi al broker e alla piattaforma di trading utilizzata. Pertanto, un conto demo gratuito per principianti permette ad un trader di praticare il suo trading con una serie di vantaggi.

Negoziare con un conto trading demo

I trader hanno anche la possibilità di fare trading online gratis senza rischi con un conto di trading demo. Ciò significa che i commercianti possono evitare di mettere a rischio il loro capitale e scegliere quando vogliono passare ai mercati dal vivo.

Per esempio, il conto di trading online demo Admirals permette ai trader di avere accesso agli ultimi dati di mercato in tempo reale, la possibilità di scambiare valute virtuali e l’accesso alle ultime informazioni di trading di trader professionisti.

Per aprire un conto di trading demo GRATUITO, clicchi sul banner qui sotto!

Trading Online Demo

Quali sono i benefici di un conto Trading demo di Forex?

Se parla con qualsiasi trader esperto, l’elenco dei benefici che attribuirebbero ad un conto Trading demo Forex sarà infinito, specialmente per i trader principianti.

Ecco una lista di alcuni benefici che potrebbe voler conoscere:

Fai trading senza rischi con un conto demo di Forex

Tenere un conto di trading demo per fare pratica nel mercato Forex è come avere accesso a corsi Forex gratuiti. Infatti, questo permette al trader di applicare le sue conoscenze senza rischiare denaro reale. Dopo tutto, le persone di maggior successo – indipendentemente dal loro campo – sono quelle che hanno imparato e praticato le abilità. Lo stesso vale per i commercianti di Forex.

Può completare la sua esperienza acquisita attraverso un conto demo con alcuni dei migliori corsi Forex disponibili gratuitamente, come Forex 101 – Forex Trading Course For Beginners.

Forex 101 le dà accesso gratuito ad una serie di video formativi di due professionisti del Forex, accompagnati da note scritte e quiz. Ha anche l’opportunità di ricevere un certificato che attesti la sua nuova competenza!

2️⃣ Prenda confidenza con la sua piattaforma di trading online

La maggior parte dei broker Forex offre la famosa piattaforma di trading MetaTrader. Una volta aperto un conto demo MetaTrader, può familiarizzare con la piattaforma senza rischiare denaro reale. Questo le permette di imparare come aprire una posizione, come chiuderla e come usare gli strumenti della piattaforma a suo vantaggio, come i diversi tipi di ordine e gli indicatori di trading online.

Admirals offre conti di trading online demo sulle seguenti piattaforme di trading:

1.Conto demo MetaTrader 4

2.Conto demo MetaTrader 5

3.MetaTrader WebTrader

MetaTrader Ultimate Edition(Un plugin personalizzato per MetaTrader 4 e MetaTrader 5, creato da ammiragli e professionisti del trading)

Quando passa da un conto trading demo a un conto live, è essenziale che si senta a suo agio nell’aprire, cambiare e chiudere trade quando necessario. L’ultima cosa che vuole è farsi prendere dal panico perché non sa come chiudere un trade.

Invece, è meglio sapere come usare gli ordini stop-loss e take-profit in modo che il suo broker e la sua piattaforma di trading possano gestire i suoi trade quando lei non è disponibile. Pertanto, un conto demo sul mercato Forex potrebbe essere la soluzione per una redditività a lungo termine.

Impari a controllare le sue emozioni con un conto demo

Quando si tratta di rischiare denaro per vincere, possono entrare in gioco molte emozioni. L’euforia e l’infatuazione possono manifestarsi dopo alcuni trade vincenti. Nel frattempo, la frustrazione e il dubbio possono sorgere dopo alcuni trade perdenti. Queste emozioni possono spesso interferire con la mente del trader quando si tratta di prendere una decisione sulla prossima opportunità di trading.

Il trading in un conto demo forex gratuito la aiuta ad identificare queste emozioni in modo da poter costruire una routine e un piano per affrontarle. La maggior parte dei commercianti principianti non sa che tipo di emozioni affronteranno quando vincono o perdono, quindi è probabilmente meglio scoprirlo senza rischiare denaro reale.

4️⃣ Provi le sue strategie di trading online

Se sta imparando a fare trading con Admirals, dopo aver seguito il corso gratuito Forex 101, può usare un conto demo forex per praticare gli strumenti e le strategie di trading che ha imparato. Può anche imparare di più sul trading attraverso la pagina Admirals Education o utilizzando alcuni degli indicatori disponibili gratuitamente sulla piattaforma MetaTrader.

Il conto demo Forex è di gran lunga il posto migliore per testare tutto ciò che ha imparato sugli indicatori o sulle strategie di trading. Dopo un po’, può anche iniziare a riconoscere i suoi modelli di trading e persino sviluppare un suo sistema di trading.

La possibilità di fare trading senza rischiare denaro reale spesso permette ai commercianti di essere più creativi quando si tratta di identificare ciò che funziona meglio per loro.

5️⃣ Identificare la procedura di trading online demo

I commercianti di Forex possono fare trading 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Quindi qual è il momento migliore per fare trading? La maggior parte dei trader preferisce fare trading intorno all’apertura delle sessioni commerciali di Tokyo, Londra e New York rispettivamente alle 00:00, 8:00 e 14:30 GMT. Tuttavia, il momento migliore per fare trading è quando può essere completamente concentrato sul mercato.

Uno dei maggiori vantaggi del mercato Forex è che può sviluppare una routine di trading che si adatta alla sua vita lavorativa e familiare. Ma quando si è agli inizi può essere difficile trovare la routine perfetta. Di certo non vuole che questo la porti a decisioni sbagliate che si traducono in vere e proprie perdite di capitale.

Il conto trading demo può aiutarla a determinare la routine giusta per lei senza rischiare denaro reale. Ricordi: il trading è una maratona, non uno sprint!

MetaTradder Supreme Edition Admirals

Sapeva che Admirals offre una versione migliorata della piattaforma MetaTrader che aumenta le sue capacità di trading?

Ora può fare trading sulle piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5 con una versione migliorata di MetaTrader, che offre grandi caratteristiche aggiuntive, come la matrice di correlazione, che le permette di visualizzare e marcare diverse coppie di valute FX in tempo reale, o il widget Mini Trader, che le permette di comprare o vendere utilizzando solo la piccola finestra, mentre continua con qualsiasi altra cosa debba fare in altre aree. Lo scarichi GRATIS oggi stesso cliccando qui sotto!

Modi per usare un conto trading demo di Forex

Mentre i benefici dell’uso di un conto demo forex parlano da soli, ci sono alcuni aspetti negativi di cui essere consapevoli. Solo quando avrà capito questi aspetti, potrà iniziare ad usare il suo conto demo forex nel modo migliore.

Creare un piano di trading online

Il primo passo dovrebbe essere quello di creare un piano di trading che userebbe su un conto reale. Mentre è possibile sperimentare su un conto demo forex per identificare ciò che funziona meglio per lei, ogni trader ha bisogno di una base solida.

Il suo piano di trading può basarsi su quanto segue:

➢ Quando pensa di commerciare? Cerchi di attenersi allo stesso lasso di tempo ogni giorno, perché le permetterà di imparare di più su come si comporta il mercato in quel momento.

➢ Quali mercati negozierà? Concentrarsi su alcuni asset all’inizio può essere un ottimo modo per applicare la conoscenza che ha acquisito attraverso il corso Forex 101. EURUSD e USDJPY sono tra le coppie di valute più popolari.

➢ Quali strategie adotterà? Una volta completato il corso Forex 101, decida quali strumenti utilizzerà per prendere decisioni di trading e sviluppi una strategia intorno ad essi. In questo modo sa quali elementi considerare quando apre o chiude una posizione di trading.

➢ Quali strumenti di gestione del rischio utilizzerà? La gestione del rischio è un elemento essenziale per essere redditizi a lungo termine. Deve decidere in anticipo come si posizionerà sul mercato, la dimensione della posizione per ogni trade e come deve essere chiusa, se in perdita o in guadagno.

La parte importante qui è che cerchi di imitare il modo in cui si fa trading su un conto reale. Può fare pratica con questo piano e cambiarlo – finché non si sente abbastanza a suo agio da applicarlo ad un conto reale.

Creare un registro di compravendita

È fantastico avere accesso a un conto di trading demo gratuito, ma quando dovrebbe passare a un conto reale? Solo lei può rispondere a questa domanda, ma potrebbe essere una buona idea tracciare la sua performance sul suo conto demo e fissare alcuni obiettivi prima di fare il passo successivo.

Può essere molto utile impostare un diario di trading online per tracciare la sua performance, poiché le permette di vedere i risultati che avrebbe potuto ottenere se avesse fatto trading con denaro reale. A causa della volatilità dei mercati, i suoi risultati non saranno mai esattamente gli stessi, ma può farsi un’idea se il suo piano di trading funziona o meno.

Ovviamente funziona solo se è onesto sui suoi risultati di trading. Se è così, può essere molto vantaggioso. Alcuni dei migliori trader del mondo hanno allenatori che lavorano con la loro mentalità, quindi può essere utile scrivere un diario sui suoi progressi emotivi, come si sente dopo un guadagno o una perdita.

Questo è un buon modo per provare a se stesso che ha il coraggio mentale di iniziare a rischiare il suo capitale nei mercati.

Crei il suo obiettivo per passare ad un conto reale

Arriverà un giorno in cui vorrà passare ad un conto reale e cercare di raccogliere i frutti del suo duro lavoro in condizioni di mercato reali. Tuttavia, dipende da lei quando arriverà quel giorno. Quindi la domanda che deve porsi è: cosa dovrebbe succedere prima di fare quella transizione?

Ad alcuni commercianti piace fissare degli obiettivi. Per esempio, per ottenere un profitto del 10% sul saldo del suo conto, per ottenere un profitto su 20 compravendite o per essere un trader redditizio per tre mesi consecutivi di trading. Uno dei vantaggi di iniziare con un conto demo è che il passaggio al conto reale può essere relativamente facile perché la piattaforma, la grafica e il piano di trading che usa rimangono gli stessi.

Apra un conto trading online demo di Forex Se vuole iniziare a fare trading online in un ambiente privo di rischi, bastano pochi clic per aprire un conto di trading demo. Dopo aver inserito il suo nome e il suo indirizzo email, può iniziare a godere di benefici come: ✅ Possibilità di fare trading da qualsiasi dispositivo (Windows, Mac, Android, iOS, ecc.) ✅ Immersione in condizioni commerciali reali ✅ Informazioni di mercato gratuite e notizie in tempo reale ✅ Una guida completa e rapida ✅ 30 giorni o accesso a vita per aprire un conto live Con l’accesso senza rischi, non pensa che sia il momento di unirsi alla comunità dei trader? Se è un trader principiante che cerca un posto dove scoprire i benefici del trading su Forex, il nostro corso di trading online Forex 101 è il posto perfetto per lei! Impari a fare trading in sole 9 lezioni, guidato da un professionista del trading. Clicchi sul banner qui sotto per registrarsi GRATIS!

Informazioni su Admirals

Come broker regolamentato, offriamo accesso ad alcune delle piattaforme di trading più usate al mondo. Può fare trading attraverso nuovi CFD, azioni ed ETF.

Questo documento non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio d’investimento, raccomandazioni d’investimento, offerte o sollecitazioni rispetto a qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Tenga presente che questa analisi di trading non è un indicatore affidabile della performance attuale o futura, poiché le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere una decisione d’investimento, dovrebbe contattare un consulente finanziario indipendente per assicurarsi di comprendere i rischi.