Il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha voluto riaffermare che le forze armate bielorusse stanno svolgendo missioni esclusivamente all’interno dei confini del loro paese, secondo l’agenzia di stampa russa Interfax.

“Noi, tutti i militari, siamo nel nostro paese di origine e assumiamo l’unica missione per garantire la sicurezza del nostro paese. Lo abbiamo fatto prima, lo stiamo facendo ora e lo faremo in futuro. Non importa come qualcuno cerca di tirare fuori qualsiasi insinuazione, non ce ne saranno”, ha affermato il ministro della Difesa Viktor Khrenin del ministro della Difesa bielorusso Telegram dopo un incontro con il presidente bielorusso a Minsk giovedì.

“Voglio ripetere ancora una volta il messaggio inviato dal capo dello Stato quando sono stati approvati i risultati del referendum: combatteremo, combatteremo e moriremo sulla nostra terra. Per noi suona come una missione”, ha detto Khrenin.