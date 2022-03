Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è esploso dopo le accuse dell’Ucraina secondo cui l’esercito russo ha bombardato un ospedale pediatrico, un ex ospedale per la maternità a Mariupol: “L’Ucraina ha attaccato la maternità. È così che tutti vengono ingannati”. Le dichiarazioni scioccanti arrivano poco dopo un nuovo tentativo di i negoziati tra Russia e Ucraina sono falliti. Maggiori dettagli di seguito.

Un nuovo giro di I negoziati russo-ucraini sono falliti. I due paesi in guerra hanno raggiunto un accordo solo sull’evacuazione dei civili, non su un trattato di pace. Poco dopo i colloqui con il ministro degli Esteri ucraino Dymtro Kuleba, Lavrov ha rilasciato nuove dichiarazioni scioccanti.

Il funzionario russo ha accusato la stampa di aver manipolato le informazioni sulla situazione in Ucraina. Ha anche affermato che il paese vicino è responsabile dell’attacco al reparto maternità di Mariupol, di cui puoi saperne di più. QUI.

“Gli ucraini stanno creando armi biologiche che possono usare contro la Russia. Devono essere adeguatamente informati su questo. Coloro che inviano truppe e armi in Ucraina devono essere ritenuti responsabili delle loro azioni. Per quanto riguarda il congedo di maternità di ieri, è la prima volta che hanno sentito grida per le atrocità in Ucraina, che sarebbero state commesse dalla Russia.

Alla riunione delle Nazioni Unite, ho presentato i dati su questa maternità. Fu evacuata, tutte le donne incinte, le infermiere e le donne incinte furono portate fuori di lì, la colpa era dei battaglioni radicali ucraini. Trai conclusioni su come viene manipolata l’opinione pubblica nel mondo. Ho visto rapporti emotivi “, ha detto il ministro degli Esteri russo.