Nuove immagini satellitari mostrano immagini prima e dopo la città assediata di Mariupol, nell’Ucraina meridionale, dopo essere stata bombardata spietatamente dalle truppe russe. Le immagini sono state raccolte ieri mattina e ci sono stati gravi danni alle infrastrutture civili dentro e intorno alla città, comprese case residenziali, grattacieli, negozi di alimentari e centri commerciali.

È stato raccolto prima del bombardamento di ieri dell’ospedale pediatrico della città, che ha causato danni catastrofici e ha causato tre vittime e decine di feriti. Case ed edifici distrutti possono essere visti nelle immagini prima e dopo a Mariupol orientale.

L’entità della distruzione nella città portuale ucraina di Mariupol dalle forze russe evidenziate nelle nuove immagini satellitari che mostrano edifici residenziali devastati, parchi distrutti e negozi di alimentari in fiamme.

Visualizzate insieme alle immagini pre-invasione, le immagini mostrano un quadro desolante dei danni alla città assediata finora, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto come “Prova suprema del genocidio ucraino” dopo il bombardamento di un ospedale per la maternità.

Il vicesindaco della città, Sergii Orlov, ha riferito ai giornalisti di diversi obiettivi civili colpiti finora, tra cui numerose case residenziali, un ospedale pediatrico e per la maternità, l’edificio principale dei servizi amministrativi e l’enorme stabilimento metallurgico Avostal della città.

Orlov ha detto che 1.160 persone erano già state uccise, 47 delle quali sono state sepolte solo mercoledì. Circa 200.000 persone vogliono lasciare la città, ma con i corridoi umanitari bombardati, solo dalle 2.000 alle 3.000 circa possono partire al giorno.

Il peggior bombardamento è arrivato a ovest della cittàLa Croce Rossa ha descritto le condizioni della città come “apocalittiche”, mentre il vice primo ministro Iryna Vereshchuk ha affermato che la situazione è “catastrofica”. In un appello ai giornalisti, Orlov ha definito l’assedio un “puro genocidio”.

“Hanno usato aviazione, artiglieria, diversi lanciamissili, livellatrici e altri tipi di armi di cui non siamo nemmeno a conoscenza. Questo non è solo un tradimento. È un crimine di guerra e un puro genocidio”, ha detto.

Mariupol rimase senza acqua, riscaldamento, elettricità e anche il cibo, secondo un recente annuncio delle autorità locali ma anche del presidente Volodymyr Zelenski, secondo il quale, “Un bambino è morto di disidratazione”. Il sindaco di Mariupol descrive anche un quadro cupo della vita nella città occupata dai russi.

Nel centro della città, sono stati messi a disposizione 50 autobus per gli ucraini che pianificavano di lasciare il Paese, ma in meno di due ore le truppe russe hanno ricominciato a bombardare le aree residenziali, intrappolando i civili che cercavano di scappare, riferisce la BBC.

La città ha esaurito l’acqua calda, l’elettricità e le fognature e il cibo e l’acqua stanno finendo.

“I russi stanno ostacolando l’approvvigionamento alimentare, hanno bloccato Leningrado. Per sette giorni hanno intenzionalmente distrutto le infrastrutture critiche della città. Non abbiamo acqua, elettricità o riscaldamento”, si legge in una dichiarazione del Consiglio locale di Mariupol, secondo a Reuters.

