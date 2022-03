Giovedì la Lituania ha imposto uno stato di emergenza più severo in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, limitando il diritto alla libertà di parola e di riunione pacifica, in quelli che secondo i critici sono i più duri vincoli alla libertà personale dall’era sovietica.

Quale paese limita il diritto alla libertà di parola

Il governo lituano, membro della NATO e dell’UE che un tempo faceva parte dell’Unione Sovietica, ha dichiarato lo stato di emergenza 24 ore dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, temendo che Mosca potesse minacciare la Lituania e schierare le sue forze armate. lungo i suoi confini con Russia e Bielorussia.

La nuova legislazione, approvata dal parlamento con 71 voti su 117, ha vietato gli eventi pubblici a sostegno delle “azioni della Russia o della Bielorussia che hanno portato a questo stato di emergenza”. La Bielorussia ha sostenuto l’azione russache Mosca chiama “operazione speciale”.

In vigore fino al 20 aprile, la misura consentirà alla polizia di sospendere l’accesso a un media fino a 72 ore per “disinformazione”, “propaganda di guerra” o “incitamento all’odio” relativi all’invasione, ha affermato il parlamento. .

“Questa mozione limita la capacità di dire che Putin è bravo negli incontri pubblici e di diffondere propaganda di guerra e disinformazione. Non credo che nessuno in questa Camera del Parlamento sia interessato come questo Propaganda russa e disinformazione per avvelenare la determinazione e la volontà del popolo lituano di aiutare l’Ucraina”, ha affermato il primo ministro Ingrida Simonyte, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Reuters.

“Ogni cittadino lituano è una potenziale spia reclutata”

La nuova misura vieterà anche la fotografia, le riprese o la “raccolta di informazioni sul campo” su movimenti militari o infrastrutture energetiche strategiche.

Le stazioni televisive e radiofoniche create o controllate da soggetti russi o bielorussi sono state bandite se non diversamente previsto o trasmesse dall’interno dell’Unione Europea. La Lituania smetterà anche di rilasciare visti a russi e bielorussi.

Giovedì diversi partiti di opposizione si sono opposti alla legge, definendola la più severa limitazione dei diritti fondamentali da quando la nazione baltica ha lasciato l’Unione Sovietica tre decenni fa.

“Il governo afferma, infatti, che ogni cittadino lituano è una potenziale spia o sabotatore reclutato. Questo è molto pericoloso”, ha affermato Saulius Skvernelis, un membro dell’opposizione.

Skvernelis è il leader di In the Name of Lithuania, un partito con 16 parlamentari nel parlamento da 141 seggi.