Corso Google AdSense Black Hat che funziona nel 2022 – Video Corso Passo dopo Passo

Questo è un Video Tutorial Passo dopo Passo. Qui può imparare il mio metodo privato VIP Google AdSense e Admob Black Hat Earnings che funziona nel 2022.

Questo Metodo è stato usato personalmente da me negli ultimi 6 mesi, ed ora ho aggiunto altri nuovi ed unici metodi VIP in questo singolo corso. Questo è il Mio Metodo Unico Black Hat creato da me, e anche questi video tutorial del corso sono registrati da me. È il mio contenuto originale. Non può trovare questo corso da nessun’altra parte.

Ho mostrato le mie prove di guadagno dal vivo degli ultimi 6 mesi in video (per favore scorra in basso per controllare il video qui sotto). REDDITO PASSIVO REALE – 100% legale e sicuro $$$. È sicuro al 100% e non comporta alcun bot/software!



Prova dei guadagni :

Come ottenere il corso?

Mi mandi semplicemente un’email a avadaseoads@gmail.com per avere risposte più rapide Contattami su whatsapp

Moduli di questo corso:

1. Strategia del sito web per guadagni che funzionano nel 2022

2. I miei metodi VIP segreti che funzionano

3. Metodi di Guadagnare Clicks a Pagamento per AdSense

4. Metodi di guadagno Admob 2022

Modulo -1 Strategia del sito web per guadagni che funzionano nel 2022

1. Sito web pronto per metodi BlackHat (strategia potente)

2. Come trovare le migliori parole chiave del suo sito web

3. I migliori argomenti per classificarsi velocemente su Google

4. Traffico di riferimento e traffico sociale per i clic

5. Come mescolare i clic per i guadagni Adsense

Modulo – 2 I miei metodi VIP segreti che funzionano

6. Come trovare gruppi per lavori su Metodi VIP Segreti.

7. Le migliori applicazioni che funzionano per ottenere clic su mobile.

8. Strategia di Guadagnare più soldi con il massimo dei clic

Modulo – 3 Metodi di Guadagnare Clicks a Pagamento che funzionano

9. Migliori Metodi VIP per Comprare Clicks per AdSense in Economico.

10. Come comprare quotidianamente nuovi clic per AdSense con indirizzo IP reale.

Modulo – 4 Metodi di Guadagno AdMob che funzionano

11. App Android ad alto CPC

12. Impostazioni ad alto CPC nell’account Admob

13. Compri i clic pagati per le sue app Android a buon mercato

14. Come ottenere alti Cpc Clicks sulle sue App

15. Come salvare il suo Adsense dai problemi di Limite o Disattivazione degli Ad

16.Le mie prove di guadagno degli ultimi 6 mesi (su questo metodo)

Domande comuni

1. Il suo metodo funziona in qualsiasi paese? (Se mi trovo in ……….. – posso usare il suo metodo?)

Risposta : Sì, funziona bene, si può lavorare in qualsiasi parte del mondo. (Io sono in India e gli altri miei studenti provengono da molti paesi, ma tutti funzionano bene con questo metodo).

2. Quanto tempo ci vorrà per impostare tutto quanto descritto nel suo metodo?

Risposta: Se ha già un sito web con annunci AdSense, non c’è bisogno di aspettare per l’installazione, può applicare questo metodo dal primo giorno. (se non ha un sito web con AdSense allora deve comprare il nome di dominio e l’hosting e configurare il suo sito web e scrivere almeno 40 articoli nel suo sito web, ci vogliono 10 giorni. )

3. Quanto tempo ci vorrà per ottenere il primo profitto dopo il setup iniziale?

Risposta: Ho già detto che se ha un sito web pronto con annunci adsense allora può iniziare a lavorare dal primo giorno e ottenere il suo primo profitto dal mese successivo in adsense. ( se non ha un sito web con annunci adsense allora deve aspettare il setup completo. dopo il setup può iniziare a lavorare e ottenere il profitto dal mese successivo.

4. Fornirà supporto (skype, e-mail, ecc.)?

Answer : Mi dispiace per questo, ho già creato tutorial passo dopo passo in modo semplice e guido il metodo completo in una volta sola. Può iniziare a lavorare direttamente dopo aver imparato. Inoltre rispondo sempre alle sue domande.

5. Quali sono le opzioni di pagamento disponibili?

Risposta : Paypal, Skrill, BTC, ETH, LTC, Perfect Money

Ecco alcuni dettagli al riguardo:

☆ Nessun Software/Bot necessario!

☆ 100% Google AdSense sicuro e legale

☆ 100% Pagamenti AUTOMATIZZATI

☆ Richiede solo 25 minuti del suo tempo quotidiano

☆ Nessun cracking / programmazione di siti web / abilità specifiche richieste

☆ Può essere fatto da qualsiasi parte del mondo

☆ Nessun e-Whorring / Carding / Trading / Cryptos / Dropshipping / e-Commerce /

Fiverr / CPA / Adulti / Chiamate

☆ Mai condiviso prima

☆ Facilmente scalabile

Quali sono i requisiti perché questo funzioni?

1. PC e connessione Internet

2. Sito web con annunci AdSense (sarà usato per il corso)

3. Qualche piccolo investimento per comprare traffico reale e umano per AdSense. (Circa 50$ al mese)

4. App Android con Annunci Admob (se vuole lavorare su Admob)

5. Cervello umano