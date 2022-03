Guerra di soldi? Una compagnia d’armi ucraina offre 1 milione di dollari a ogni pilota russo che cede il suo aereo. In un annuncio rivolto alle forze armate russe, Ukroboronprom State Concern dice loro che possono diventare “persone ricche”. Puoi ancora scoprire quanti soldi garantisce l’azienda per ogni elicottero da combattimento rubato alle forze aerospaziali russe.

1 milione di dollari per ogni pilota russo che cede il suo aereo

La guerra in Ucraina continua, provocando vere e proprie tragedie: migliaia di bambini lasciati senza genitori, famiglie separate forse per sempre, anziani espulsi dal proprio paese, animali lasciati senza padrone e persino piccoli uccisi nel mezzo di una rissa.

Da quasi quattordici giorni ucraini, soldati e civili, cercano di respingere l’esercito russo inviato da Vladimir Putin alla conquista del loro Paese, che sembra non ignorare nulla, anche bombardando i corridoi umanitari.

Nel tentativo di trovare nuovi modi per proteggere il Paese, una compagnia d’armi nazionale ucraina ha lanciato una controversa offerta per i piloti russi disposti ad arrendersi o a sabotare i propri aerei ed elicotteri: 1 milione di dollari per ogni aereo e 500.000 dollari per ogni elicottero da combattimento .

“Garantiamo 1 milione di dollari per ogni aereo dell’aeronautica russa rubato o ceduto e 500.000 dollari per ogni elicottero da combattimento. Per sfruttare questa opportunità, è necessario arrendersi alle autorità ucraine, insieme all’equipaggiamento militare”, ha annunciato la società statale società Ukroboronprom, per conto del Direttore Generale Yuri Gusev.

“Puoi diventare ricco”

La compagnia esorta i soldati russi a smettere di eseguire “ordini criminali”, scegliendo di arricchire se stessi e le proprie famiglie, e di essere “liberi”.

“Tu e la tua famiglia potete diventare ricchi senza dover eseguire ordini criminali. Puoi diventare libero e ricco. Per entrare in contatto con gli spedizionieri ucraini, conosci già le frequenze”, nota anche l’azienda sulla sua pagina Facebook.

D’altra parte, la compagnia di armi ucraina ha lanciato anche un annuncio di lavoro per specialisti, poiché il Paese ha ora più che mai bisogno di persone per far fronte all’intenso ritmo di produzione, date le condizioni. guerra con la Russia.