L’agenzia di rating Fitch è scesa ancora grazie al debito russo, segnalando così un imminente ingresso in default della Russia, secondo AFP e news.ro. Così, all’inizio di marzo, Fitch, come S&P Global Ratings e Moody’s, ha collocato il rating del debito a lungo termine della Russia nella categoria dei paesi che probabilmente non saranno in grado di ripagare il proprio debito a causa dell’accumulo di sanzioni economiche dopo l’invasione dell’Ucraina.

Russia, insolvente

Tuttavia, l’agenzia ha deciso di declassare da “B” a “C” a causa di “sviluppi che hanno ulteriormente minato la volontà della Russia di ripagare il suo debito pubblico”. Ma più basso è il rating, meno fiducia gli istituti di credito hanno in Russia, quindi non saranno più in grado di prendere in prestito denaro a tassi di interesse ragionevoli.

Inoltre, per giustificare questa decisione, Fitch cita un decreto presidenziale del 5 marzo che autorizza la Russia a rimborsare i creditori di diversi paesi in rubli e non in valuta estera. L’agenzia di rating cita anche a decisione della Banca centrale russa limitare il trasferimento di alcune obbligazioni a non residenti.

“Più in generale, un inasprimento delle sanzioni e delle iniziative che potrebbero limitare il commercio di energia aumenta la probabilità della Russia di un contraccolpo politico, inclusa almeno una violazione selettiva dei suoi obblighi sovrani”, ha affermato Fitch.

Inoltre, ostacoli tecnici, come il blocco delle rimesse, possono impedire il rimborso del debito. Sembra un ingresso L’incapacità di pagare della Russia sarebbe una prima del 1998.

Che cos’è l’adempimento sovrano?

Il default sovrano è l’incapacità di un governo di ripagare i propri debiti nazionali. I paesi sono generalmente riluttanti a pagare il loro debito nazionale, poiché ciò renderà l’indebitamento più difficile e costoso in futuro. Tuttavia, le nazioni sovrane non sono soggette alle normali leggi fallimentari e hanno sempre il potere di sottrarsi alla responsabilità dei propri debiti, spesso senza conseguenze legali.

Le nazioni che mantengono la propria valuta e il cui debito è denominato in quella valuta avranno la possibilità di tornare effettivamente gonfiando la propria valuta e stampando più denaro per coprire la parte rimanente.

Gli investitori nel debito sovrano studiano attentamente lo stato finanziario e il temperamento politico dei debitori sovrani per determinare il rischio di insolvenza sovrana. Le carenze sovrane sono relativamente rare e sono spesso precipitate da una crisi economica che colpisce la nazione insolvente. Crisi economiche, rivolte politiche e la spesa pubblica e il debito eccessivi possono essere tutti segnali di allarme di incapacità sovrana.

Se potenziali creditori o acquirenti di obbligazioni iniziano a sospettare che un governo non possa pagare il proprio debito, a volte chiederanno un tasso di interesse più elevato come compensazione per il rischio di insolvenza. Questo crea quella che a volte viene chiamata una crisi del debito sovrano, che vede un drammatico aumento del tasso di interesse che un governo deve affrontare a causa dei timori che non onorerà il suo debito.

I governi che fanno affidamento sul finanziamento obbligazionario a breve termine possono essere particolarmente vulnerabili a una crisi del debito sovrano, poiché le obbligazioni a breve termine stanno già affrontando un difficile conflitto di scadenza tra il finanziamento obbligazionario a breve termine e il valore delle attività a breve termine. base imponibile a lungo termine di un paese.

In caso di insolvenza di un paese o di un aumento del rischio di insolvenza, è probabile che il rating del credito sovrano di un paese ne risenta. Le agenzie di rating del credito terranno conto degli interessi passivi del paese, delle irregolarità estere e procedurali e del precedente mancato rispetto dei termini di obbligazioni o altri strumenti di debito.

Tuttavia, forse la più grande preoccupazione di un default sovrano è l’impatto sull’economia nel suo insieme. Negli Stati Uniti, ad esempio, i tassi di interesse su molti mutui, prestiti auto e prestiti agli studenti sono legati ai tassi del Tesoro statunitense. Se i mutuatari subissero pagamenti notevolmente più elevati a causa di un debito statunitense, il risultato sarebbe un reddito disponibile sostanzialmente inferiore da spendere in beni e servizi, che potrebbe portare alla fine a una recessione.