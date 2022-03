La Russia continuerà a prendere di mira i membri della NATO, ha avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Quando i limiti dei diritti e delle libertà vengono violati e violati, allora devi proteggerci”, ha detto all’Europa. “Perché noi verremo per primi, tu verrai per secondo.”

La Russia attaccherà la NATO dopo la decisione degli Stati Uniti di vietare le importazioni di petrolio russo

Il suo avvertimento arriva mentre la Russia continua a bombardare le città in tutta l’Ucraina, con Kiev che accusa Mosca di aver violato un accordo di cessate il fuoco martedì, bombardando una via di evacuazione civile dalla città assediata di Mariupol.

Zelenski lo ha annunciato un bambino è morto di disidratazione a Mariupol Lunedì, a seguito del bombardamento della città da parte delle forze russe e della chiusura delle linee elettriche. Questa è la prima volta che qualcuno muore di disidratazione in Ucraina dalla fine della seconda guerra mondiale, ha detto.

A seguito del conflitto, più di 2 milioni di ucraini sono ora fuggiti dal loro paese, stima l’ONU. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di fermare le importazioni di petrolio russo mentre intensifica le sue sanzioni contro Mosca nel tentativo di porre fine alla guerra, secondo l’AP.

L’UE porrà fine a tutte le importazioni russe di petrolio e gas “molto prima del 2030” dopo l’invasione dell’Ucraina

L’UE ha annunciato l’intenzione di fermare tutte le importazioni di combustibili fossili russi “Molto prima del 2030” dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Per consentire ciò, il blocco mira a diversificare la propria fornitura di energia. Ciò includerà la stimolazione delle sue fonti di energia rinnovabile.

“Semplicemente non possiamo fare affidamento su un fornitore che ci minaccia esplicitamente”, afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronto ad annunciare il divieto del petrolio russo per punire il Paese per aver invaso l’Ucraina. Nonostante i crescenti timori per l’aumento dei prezzi del gas, il movimento ha un ampio sostegno politico bipartisan negli Stati Uniti.

Tuttavia, gli Stati Uniti intendono muoversi unilateralmente, senza i suoi alleati europei, che dipendono maggiormente dal gas e dal petrolio russi per il fabbisogno energetico. La Russia ha precedentemente avvertito che potrebbe chiudere il suo principale gasdotto verso la Germania se l’Occidente mettesse al bando il petrolio russo.

L’UE riceve circa il 40% del suo gas e il 30% del suo petrolio dalla Russia e non ha facili sostituti se l’approvvigionamento viene interrotto. In confronto, l’8% delle importazioni di petrolio e prodotti raffinati dagli Stati Uniti proviene dalla Russia.

In quanto terzo esportatore mondiale di petrolio, Mosca è consapevole che qualsiasi mossa per imporre sanzioni danneggerebbe seriamente la sua stessa economia. Ma un’azione del genere potrebbe anche portare a prezzi più elevati. I timori degli investitori per un embargo hanno spinto il greggio Brent a 139 dollari la libbra alla volta lunedì, il livello più alto in 14 anni.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha precedentemente affermato che qualsiasi colloquio su un divieto dovrebbe considerare come mantenere una “fornitura globale stabile”. Tuttavia, lunedì la strada è stata aperta per il divieto degli Stati Uniti, quando alti repubblicani e democratici al Congresso hanno annunciato un accordo bipartisan per sospendere le normali relazioni commerciali con Russia e Bielorussia.

“Intraprendere queste azioni invierà un chiaro messaggio a Putin che la sua guerra è inaccettabile e che gli Stati Uniti sono saldamente con i nostri alleati della NATO. Ci impegniamo a utilizzare gli strumenti a nostra disposizione per fermare la guerra ingiusta e ingiusta della Russia”, hanno affermato. BBC.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden l’annuncio dovrebbe essere fatto alle 10:45 ora locale, riporta la stampa americana. La Casa Bianca non ha confermato il divieto del petrolio, ma ha detto che il presidente annuncerà nuove azioni contro la Russia.