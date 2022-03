Mariupol, una città portuale nel sud dell’Ucraina, è rimasta senza acqua, riscaldamento, elettricità e persino cibo, secondo le autorità locali e il presidente Volodymyr Zelensky, che ha affermato che “un bambino è morto per disidratazione”. Il sindaco di Mariupol descrive anche un quadro cupo della vita nella città occupata dai russi. Maggiori dettagli di seguito.

Un cessate il fuoco e una possibilità per civili per fuggire dalla guerra sono stati annunciati sabato mattina nella città portuale ucraina di Mariupol, dove circa 200.000 persone sono intrappolate sotto il pesante bombardamento dell’esercito russo.

Allo stesso tempo, nel centro della città sono stati allestiti 50 autobus per gli ucraini che intendevano lasciare il Paese, ma nel giro di due ore le truppe russe hanno ricominciato a bombardare le aree residenziali, intrappolando i civili che cercavano di scappare. rapporti BBC.

La città ha esaurito l’acqua calda, l’elettricità e le fognature e il cibo e l’acqua stanno finendo.

A causa degli attacchi, non è possibile portare rifornimenti in città e nessuna persona può essere evacuata.

“Allora ci è semplicemente venuto in mente. Questo è un genocidio contro il popolo ucraino. Distruggono le nostre scorte di cibo, ci catturano in un blocco, come nella vecchia Leningrado. Intenzionalmente, per sette giorni, hanno distrutto le infrastrutture vitali della città Non abbiamo elettricità, acqua o riscaldamento”, hanno trasmesso le autorità di Mariupol.