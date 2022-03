Questa settimana Caixin, la rivista con gli abbonati più paganti in Cina, dedica la sua prima pagina alla guerra in Ucraina, che ha scosso il mondo. E parlando della perdita di potere della Russia, il settimanale sembra lanciare l’allarme per la Cina, dove alcuni credono che l’Ucraina di oggi sia la Taiwan di domani.

Come la guerra è vista dal popolo cinese

“La guerra si è fermata, poiché la situazione geopolitica, la sicurezza nucleare ei media hanno subito cambiamenti completi e profondi”, osserva il settimanale di Pechino Caixin nel suo lungo articolo intitolato “Russia e Ucraina riorganizzano il mondo”. Courrierinternational.com.

Caixin lo osserva l’esercito ucraino resiste ancora, anche se la situazione sul campo di battaglia può crollare e rompersi da un momento all’altro”. Si noti inoltre che la posizione dell’Occidente si è evoluta con “tenacia e determinazione senza precedenti” dalle due guerre mondiali. Secondo la rivista cinese, questa guerra, il cui obiettivo principale era rovesciare il governo vicino, ha cambiato radicalmente il mondo del dopo Guerra Fredda nel corso dei giorni.

Secondo Caixin, nell’era dei social network altamente sviluppati nel 2022, questa guerra in Ucraina è, fin dall’inizio, dal vivo, innescando un’enorme risposta in tutto il mondo. L’articolo cita una colonna sonora di trenta secondi che ha catturato l’attenzione del mondo meno di ventiquattro ore dopo l’inizio della guerra.

È una breve conversazione tra i soldati russi su una nave da guerra pesantemente armata e le guardie di frontiera ucraine a “Snake Island” al largo delle coste dell’Ucraina. Quando il primo ha esortato gli ucraini a “arrendersi immediatamente”, il secondo ha risposto: “nave russa, al diavolo!

Al 3 marzo, questa registrazione, pubblicata da un account russo su YouTube, ha avuto oltre 3 milioni di visualizzazioni e oltre 40.000 Mi piace. Su Twitter, rilevato dal politologo americano Ian Bremmer, ha raccolto oltre 8 milioni di visualizzazioni. Secondo Caixin, l’effetto è garantito: “In tutte le pubblicazioni che utilizzano questa registrazione audio, si levano voci contro questa guerra iniziata dalla Russia”.

La Russia ha già perso la battaglia sui social network occidentali

Per Caixin, la padronanza dei social network è un mezzo di comunicazione efficace, utilizzato soprattutto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sul suo account Twitter, Zelenski ha negato le voci sulla sua morte e fuga, postando selfie fatti per le strade di Kiev. Dalla mattina del 24 febbraio al 3 marzo, Zelenski ha pubblicato 131 messaggi su questo social network, “che è diventato un’importante fonte di informazioni per gli ucraini”. Inoltre, il grande pubblico all’estero diede a Zelensky un’inaspettata influenza diplomatica.

In Russia, invece, le comunicazioni ufficiali del Cremlino e i resoconti dei media accreditati “non hanno avuto gli effetti attesi” delle autorità. L’articolo suggerisce che il Paese ha già perso la battaglia sui social network occidentali, sostenendo che “la guerra di oggi viene rimodellata da un nuovo ciclo di trasformazione dei media”.

Caixin rileva anche il netto cambiamento nella posizione dei Paesi europei, compreso l’aumento del budget militare della Germania, che “sarebbe stato inimmaginabile un mese prima”, e la scelta di un Paese neutrale come la Svizzera per collaborare con le sanzioni dell’UE contro la Russia.