Il famosissimo social network russo Tiktok ha annunciato che sta limitando i suoi servizi in Russia in risposta alla censura di Putin per fermare la diffusione di informazioni sulle atrocità russe in Ucraina, riporta la BBC. Netflix ha anche annunciato che sta chiudendo in Russia.

Tiktok ha annunciato che sta sospendendo i suoi servizi di live streaming e di visualizzazione di nuovi contenuti sulla sua piattaforma in Russia mentre esamina come può operare sotto le nuove dure leggi che Putin ha imposto in Russia per fermare la circolazione delle informazioni sulle atrocità russe in Ucraina.

Netflix ha preso una decisione ancora più dura e ha annunciato che si ritira completamente dalla Russia. In precedenza, un gran numero di altre società hanno annunciato il loro recesso dalla Russia, compresi i principali operatori di carte Visa e Mastercard.

Tiktok, che ha circa 36 milioni di utenti in Russia, ha annunciato che la decisione è stata presa per garantire la sicurezza del suo staff e degli utenti.

Da venerdì, chiunque passi informazioni o rapporti su ciò che sta accadendo in Ucraina, i cui dettagli sono poi etichettati come “falsi” dal Cremlino, rischia fino a 15 anni di prigione. Tra le altre cose, la Russia non vuole usare il termine invasione per la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e vuole usare il termine “operazione militare speciale”.

“Alla luce della nuova legislazione russa sulle “fake news”, non abbiamo altra scelta che sospendere il servizio di live-streaming e nuovi contenuti mentre valutiamo le implicazioni di sicurezza di questa nuova legge”, ha inviato Tiktok.

“Il nostro servizio di comunicazione non sarà influenzato. Continueremo a valutare gli sviluppi in Russia per determinare quando potremo riprendere la piena funzionalità del servizio, poiché la sicurezza è la nostra massima priorità”, ha aggiunto il social network.

Tiktok è uno dei social network più popolari in Russia

Tiktok, una rete di proprietà di una società cinese, ha un miliardo di utenti in tutto il mondo ed è stato criticato per non aver reagito in alcun modo all’invasione russa dell’Ucraina finora, a differenza di altri social network.

Tiktok non pubblica informazioni su quanti utenti ha in un particolare paese, ma il servizio è estremamente popolare in Russia – circa 36 milioni di russi si dice usino Tiktok, e le nuove regole del social network hanno praticamente bloccato la loro capacità di pubblicare contenuti e li hanno ridotti a semplici spettatori.

La Russia ha un gran numero di noti creatori di contenuti che operano e si guadagnano da vivere su Tiktok, il che significa che la misura potrebbe portare a ulteriori proteste contro la legislazione di Putin.

Tiktok sostiene di aver preso la decisione per proteggere i suoi utenti nel caso in cui potrebbero violare la nuova legislazione russa. Tuttavia, la limitazione del servizio è anche a vantaggio della società, che non deve più moderare costantemente il contenuto per assicurarsi che passi il filtro della legislazione draconiana di Putin.

L’esodo delle aziende dalla Russia dopo la guerra di aggressione di Putin

La Russia viene punita duramente dai grandi giganti del petrolio, e anche le case automobilistiche annunciano la fine degli accordi commerciali o della produzione nel paese di Vladimir Putin. Ma anche le aziende si stanno ritirando dall’Ucraina, citando preoccupazioni per la sicurezza dei dipendenti. D’altra parte, le autorità di Mosca hanno annunciato che le imprese in Occidente stanno reagendo alla pressione politica e che sarà loro impedito di vendere beni russi.

ExxonMobil, British Petroleum, Shell, TotalEnergies, Equinor e OMW sono i principali giganti del petrolio che hanno annunciato la chiusura delle loro operazioni in Russia a causa della guerra in Ucraina.

L’isolamento della Russia è approfondito dal blocco temporaneo da parte dei giganti del trasporto marittimo Maersk e Mediterranean Shipping Company di tutte le spedizioni di container da e per il paese.

E le principali compagnie automobilistiche stanno tagliando i legami economici o rivedendo le loro operazioni russe. Annunci in questo senso sono stati fatti da General Motors, Volvo, Ford, Audi, Jaguar, Cadilac, Aston Martin.

La guerra in Ucraina ha anche spinto i principali produttori di aerei Boeing e Airbus ad annunciare che stanno sospendendo la fornitura di parti, supporto tecnico e operazioni di manutenzione per gli aerei alle aziende russe.

E le aziende americane Apple e Nike hanno smesso di vendere i loro prodotti in Russia.