È il tredicesimo giorno di guerra in Ucraina e il Paese guidato da Volodymyr Zelensky resiste eroicamente. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno ricevuto vari messaggi dal dissidente russo Alexei Navalny, nonché dall’ex presidente ucraino filo-russo Viktor Yanukovich. Maggiori dettagli sulla proposta sconvolgente ricevuta dal sindaco di Irpin dai russi, di seguito.

Il sindaco della città ucraina di Irpin ha fatto una confessione scioccante, ovvero che la parte russa ha proposto uno scambio “unico”. Nello specifico, gli occupanti hanno chiesto al sindaco di vendere la città.

“Mi è stato offerto del denaro in cambio della città, ma sto facendo una controfferta: lasci Irpin in 24 ore e ti salverai la vita”, ha detto Alexander Markushin.

Ha pubblicato uno screenshot su Telegram con uno scambio di osservazioni tra lui e i russi.

“Ho ricevuto un messaggio dagli occupanti. Sono sorpreso che ancora non capiscano: Irpin non è in vendita, non si arrende e combatte. Dico ai soldati russi in città: “Ritornate in Russia, questo salverà la vita di migliaia di reclute attese dalle loro madri, mogli, nonne e figlie”.