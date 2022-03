Come risultato della guerra dichiarata in Ucraina, l’economia russa potrebbe essere esclusa dal sistema di pagamento internazionale SWIFT. “Ar è stata una misura con effetti molto destabilizzanti per l’attività economica e finanziaria russa”, spiega l’economista di RFI Aurelian Dochia, che è stato membro del consiglio amministrativo della BRD. Tuttavia, la misura si è dimostrata difficile da attuare, poiché alcuni paesi, come la Germania, hanno forti legami economici con la Federazione Russa. Aurelian Dochia ritiene che, dato il gran numero di delegati, questa decisione dovrebbe essere presa come ultima scelta. “Se viene messa in pratica, l’influenza economica della Cina sulla Russia può essere mitigata”, dice l’economista.

Aurelian Dochia: SWIFT è un sistema sicuro per le transazioni bancarie internazionali. Quasi tutte le banche del mondo partecipano a questo sistema. Hanno un codice all’interno di questo sistema. Attraverso questo sistema possono inviare e confermare ordini di pagamento in qualsiasi parte del mondo. Questo sistema è stato sviluppato nel corso di diversi decenni. Ora è la spina dorsale di tutte le transazioni interbancarie. Senza un tale sistema, una banca e un paese sono semplicemente tagliati fuori dalla possibilità di fare affari come al solito. La grande difficoltà è che non ci sono alternative al momento.

Reporter: Gli effetti di una tale misura presa contro la Russia sarebbero estremamente gravi?

AD: Sarebbe devastante. Rappresenterebbe un immediato isolamento finanziario della Russia. Il problema è che non è solo la Russia ad essere colpita. Tutti i partner che si aspettano soldi o che devono pagare per le varie operazioni commerciali che fanno sono colpiti. Tutte queste operazioni si fermerebbero subito. Un paese come la Germania, che dipende fortemente dall’importazione di petrolio e gas dalla Russia, non potrebbe accedere a queste importazioni perché non sarebbe in grado di effettuare i pagamenti. Lo stesso vale per tutti gli altri paesi.

Rep: Anche l’Italia e altri paesi. Ci sono altri paesi, come la Polonia e i Baltici, che vorrebbero vedere la Russia rimossa dal sistema. Signor Aurelian Dochia, conoscendo le cose che stanno dietro a SWIFT, vede la possibilità e la probabilità di una sanzione così drastica contro un’economia forte come quella russa, che è ancorata a decine di altre economie forti con cui è collegata?

AD: Questa opzione è giustamente chiamata l’opzione nucleare. È probabilmente la soluzione che alla fine potrebbe essere attuata e che molti cercheranno di rimandare il più a lungo possibile nel tentativo di prepararsi e prendere le misure necessarie internamente per affrontare lo shock a cui anche loro devono adattarsi. È uno shock che non colpisce solo la Russia. Colpisce anche molti altri partner. Molti di loro non saranno preparati. Soffriranno molto. Ma non è escluso che si arrivi a questo, almeno per un po’.

Rep: Quanto tempo potrebbe resistere la Russia nell’ipotetico caso di esclusione dal sistema SWIFT? Il leader del PNL Florin Cîțu ha detto oggi che la Russia ha grandi riserve fino a 650 miliardi di dollari. Potrebbe sopportare di stare fuori dal sistema per mesi?

AD: La discussione su come sanzionare la Russia rimuovendola dal sistema SWIFT è iniziata qualche mese fa. Non è una novità. La mia opinione è che la Russia è consapevole dei rischi e li ha presi e in qualche misura si è preparata a ciò che potrebbe significare l’esclusione dal sistema SWIFT. Dopo il 2014 la Russia ha costruito un sistema di regolamento interno sul territorio russo.

Quindi ora non è più esposto come una volta, quando anche i regolamenti interni facevano parte del sistema SWIFT. La maggior parte degli insediamenti nazionali potranno probabilmente continuare e solo le transazioni internazionali saranno colpite. La Cina potrebbe essere una scappatoia.

Gran parte del commercio di Russia e Cina potrebbe essere bilaterale e condotto in altre valute e attraverso meccanismi diversi da SWIFT. Non dimentichiamo che la Cina è a buon punto nella creazione di uno yuan elettronico e digitale creato dalla Banca Centrale. Non sarei sorpreso se ad un certo punto questo sistema fosse pronto anche per le transazioni internazionali.

Questo potrebbe anche fornire una scappatoia per un paese come la Russia. Ma non è una soluzione immediata o a lungo termine. Anche queste soluzioni richiederebbero mesi e anni e non è certo che possano essere attuate.