Nel gennaio 2008, un video è apparso su Youtube in cui Tom Cruise descriveva vividamente l’esperienza di Scientology come membro della congregazione. Scientology si è assicurata che il video fosse rimosso da ogni canale, il che ha scatenato l’ira degli hacker anonimi. Anonymous pubblica un video in cui dichiara ufficialmente che rimuoverà Scientology da Internet, in quanto nemica della verità.

Il video è ancora visibile su Wikipedia. Il video è stato seguito da numerosi attacchi ai siti web di Scientology locali e globali che hanno reso i portali spesso inattivi, oltre a una serie di fax neri inviati per far sì che la sede ufficiale finisse l'inchiostro.