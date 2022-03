Boris Johnson annuncia che il Regno Unito non allenterà l’obbligo del visto per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra. In risposta agli appelli di varie organizzazioni per facilitare l’arrivo dei profughi dall’Ucraina, il Primo Ministro ha affermato che, visto quanto sta accadendo in questo Paese, è “logico” controllare chi è arrivato nel Regno Unito. Maggiori dettagli di seguito.

Boris Johnson: la Gran Bretagna non facilita l’arrivo dei cittadini ucraini

Il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, lunedì 7 marzo, ha respinto gli appelli di varie organizzazioni in merito all’allentamento delle condizioni di concessione dei visti al popolo ucraino in fuga dal sanguinoso conflitto in Ucraina.

Il funzionario statunitense ha affermato che sebbene la Gran Bretagna fosse un “paese molto generoso”, Londra aveva bisogno di informazioni accurate sui cittadini ucraini che arrivavano nel paese.

“Penso che abbia senso, visto quello che sta succedendo in Ucraina, per assicurarci di avere l’opportunità di vedere chi viene nel Regno Unito”, ha detto. BBC.

La posizione del Regno Unito è stata accusata dalla Francia, che accusa la Gran Bretagna di “mancanza di umanità” nei confronti profughi ucraini.

Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha inviato nel fine settimana una lettera aperta al suo omologo britannico, Priti Patel, criticando la “risposta totalmente inappropriata” delle autorità londinesi e la “mancanza di umanità” mostrata nei suoi confronti. Rifugiati ucraini respinti dagli inglesi al confine con la Francia.

Leggi anche: L’Ungheria non è d’accordo con la proposta dell’UE sulla protezione dei rifugiati ucraini

La Francia accusa la Gran Bretagna di “disumanità”

Il gesto di Gerald Darmanin si inserisce nel contesto di circa 150 cittadini ucraini che hanno voluto recarsi dai loro parenti nel Regno Unito dopo lo scoppio della guerrasono stati invitati da funzionari britannici a “tornare” e “andare a Parigi o Bruxelles” per ottenere i visti presso i consolati britannici.

Secondo il funzionario francese, i rifugiati più comuni sono “le donne con bambini piccoli, gli anziani o le persone con disabilità”. Così, la “mancanza di umanità” verso Rifugiati ucraini in difficoltà è riprovevole.

Da diversi giorni la situazione dei cittadini ucraini a Calais è oggetto di controversia tra Parigi e Londra, poiché le relazioni tra le due parti sono già tese a causa degli attraversamenti illegali di migranti dalla Francia alla Gran Bretagna negli ultimi anni.