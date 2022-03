La Romania ha intrapreso la sua missione di accogliere i rifugiati dall’Ucraina e le code alla dogana si estendono per molti chilometri. I funzionari affermano che più di 500.000 ucraini in fuga dalla guerra dovrebbero arrivare nel Paese. Il Primo Ministro del governo rumeno ha specificato i costi che saranno assicurati per ogni persona.

Il primo ministro Nicolae Ciuca ha annunciato i costi per i cittadini ucraini

La Romania si impegna a diventare un hub umanitario per l’Ucraina, Paese duramente colpito dalla guerra dopo che Vladimir Putin ha emesso un ordine di attacco forze armate della Federazione Russa. Ci sono migliaia di ucraini alla dogana in Ucraina che cercano di raggiungere Moldova, Ungheria, Polonia e Romania.

I funzionari rumeni hanno organizzato molti alloggi, e il Primo Ministro Nicolae Ciuca indicato concretamente quali sono gli importi stanziati per ciascun soggetto.

“Abbiamo stabilito i costi che forniamo ai cittadini ucraini. Per coloro che saranno alloggiati negli spazi forniti dalle istituzioni statali, il costo dovrebbe essere di 50 lei a persona. Per chi alloggia altrove, il costo sarà di 100 lei a persona. L’importo fornito dal governo, attraverso il Fondo di riserva, sarà di 208 milioni di lei”, ha dichiarato Nicolae Ciucă.

Il Primo Ministro del Governo di Bucarest ha anche rivelato l’importo speso dalla Romania, dopo la guerra in Ucraina.