Bitcoin è la moneta del futuro. È stato creato in modo che oltre a comprare bitcoin direttamente dal mercato, vediamo davvero come fare soldi con bitcoin?In questo articolo, ti dimostreremo 5 modi per iniziare a fare soldi con Bitcoin e quanto sia facile cominciare oggi. Questi metodi sono:

La vendita di beni e servizi Rubinetti, microcompiti, annunci e prestiti Mining di Bitcoin Commercio di Bitcoin Scrittura di articoli su bitcoin

CAPITOLO 1 La vendita di beni e servizi

La vendita di beni e servizi in cambio di bitcoin era in origine l’intenzione dietro la creazione delle criptovalute ed è il modo con cui molte persone fanno soldi online.

Come sarebbe vendere le tue invenzioni, dei libri di seconda mano o dei servizi in rete ed essere pagato con Bitcoin? È solo una leggera modifica di quello che già facciamo su Etsy, Amazon o Craigslist. Alcuni accettano già Bitcoin come forma di pagamento, quindi cosa ti ferma dall’usare questo efficiente metodo per fare soldi con le criptovalute?