Come risparmiare energia elettrica? In casa, Fasce orarie, con il condizionatore

Come risparmiare energia elettrica? Soprattutto in casa?

Segui i nostri suggerimenti e consigli ed ecco alcuni modi semplici per risparmiare energia, ridurre le bollette e ridurre la tua impronta di carbonio.

Che tu sia un proprietario di casa, un affittuario privato o sociale, uno studente o vivi con i tuoi genitori, ci sono molte cose che puoi fare: siamo tutti responsabili dell’energia che usiamo nelle nostre case.

Dai un’occhiata ai nostri suggerimenti rapidi e scopri come risparmiare fino a € 356 all’anno sulle tue bollette.

Prima di iniziare però, rammenta sempre che è importante comprendere la tua bolletta energetica. Le informazioni su una tipica bolletta energetica possono essere fonte di confusione, ma comprenderle può fare molto per aiutarti a fare i conti con il tuo consumo di energia a casa.

Come risparmiare energia elettrica?

Disattivare lo standby